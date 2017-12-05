Ярмарка пройдет 6 и 7 декабря в Назарбаев интеллектуальной школе, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Камиле НУГУМАШЕВОЙ требуется дорогостоящая операция за границей, однако родители не могут самостоятельно собрать 70 тысяч долларов. Для сбора средств в поддержку новорожденной девочки 6 и 7 декабря в НИШ будет проведена благотворительная ярмарка. – На ярмарку принимаются все виды выпечки и личные работы, - отметил отец девочки. Собранные средства пойдут на лечение ребенка. Напомним,  Камиле НУГУМАШЕВОЙ после рождения был поставлен диагноз "врожденный гиперинсулинизм", при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает всю глюкозу в организме ребенка. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе есть только в Дании и Турции. Девочке необходимо провести молекулярно-генетическое исследования генов и хирургическое лечение, иначе мозг новорожденный может быть поражен, после чего она останется инвалидом на всю жизнь. Однако наши врачи могут только поддерживать ее состояние, и то недолгое время. Все, кто желает помочь Камиле НУГУМАШЕВОЙ, могут позвонить по номерам телефонов родителей: 8 (707) 868-81-48, 8 (705) 504-10-15 или перевести денежные средства на счет АО «Народный банк Казахстана» № KZ536015823100123834 , БИН 960941000145 , АО «Каспий Банк» № KZ10722R000143405967, № карточки KZ78722С000016157304, АО «Казкоммерцбанк» № KZ57926001PN02699198, Киви кошелек 8 (705) 814 22 14 ИИН 821121302028. Фото предоставлено родителями девочки