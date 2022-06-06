Товарный газ по сниженной цене эта категория населения начнёт получать с первого июля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Цена на газ повысилась в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве национальной экономики сообщили, что с первого апреля в рамках пилотного проекта в Таразе и Уральске получателям адресной социальной помощи и жилищной помощи продавали газ на 20% дешевле. Таких потребителей оказалось более трёх тысяч.
- С первого июля у потребителей, относящихся к категории «бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь», будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны, - говорится в сообщении.
Для получения сниженной цены на газ, потребителю необходимо удостовериться в своём статусе на портале Egov.kz.