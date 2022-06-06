Дело рассматривает апелляционная коллегия областного суда, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО семья погибшего от ножевого ранения мужчины боится, что виновный может избежать наказания 27 сентября 2020 года житель Аксая Роман Сенюков погиб от ножевого ранения. По подозрению в совершении преступления был задержан лучший друг Романа Берик Архаров, его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшим смерть человека. Следствие по этому делу длилось 13 месяцев, дело передали в суд в феврале 2021 года, где Архарова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Не согласившись с решением суда первой инстанции, Берик Архаров вместе со своим адвокатом Русланом Аминовым написали апелляционную жалобу в Верховный суд, где первого марта 2022 года отменили решение районного суда, дело вернули в областной суд и вновь начали рассматривать. Руслан Аминов несколько раз ходатайствовал об изменении меры пресечения Берика Архарова на время судебных разбирательств и мотивировал это тем, что срок содержания под стражей подсудимого в качестве меры пресечения со дня поступления дела в суд и до вынесения приговора не может превышать 12 месяцев. Суд согласился с доводами адвоката и пришел к выводу, что ходатайство Аминова необходимо удовлетворить и избрать меру пресечения Берика Архарова в виде домашнего ареста. Подсудимого освободили из под стражи, но запретили выходить из дома, принимать гостей, общаться с «определёнными людьми», разговаривать по телефону, отправлять корреспонденцию. Выходить из дома Архаров может только в суд, а также в случае крайней необходимости. В противном случае мера пресечения будет изменена на более строгую.