У злоумышленников также обнаружили 25 килограммов марихуаны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 5 лет без героина: как изменилась жизнь уральских наркоманов с метадоновой терапией Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, ранее судимый 57-летний житель Актобе в январе прошлого года создал преступную группу, в состав которой входили семь человек. Они длительное время занимались перевозкой, хранением и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере. Товар они привозили из южных регионов страны. Во время попытки реализовать очередную партию наркотиков участников ОПГ задержали оперативники. Из незаконного оборота изъято более 25 килограммов марихуаны и пять килограммов гашиша. Все семь преступников приговорены к заключению на 15-17 лет. В ходе мониторинга наркоситуации установлено, что возвратная категория сбывающих наркотические вещества, а именно марихуаны составляет от 40 до 65 лет.