На город обрушился ливень. Ливень обрушился на город около 17 часов сегодня, 6 июня. А в поселке Деркул и вовсе выпал крупный град.
- Сначала был сильный дождь, а потом несколько секунд - град. У нас огород вроде не повредил, как у соседей не знаю, - говорит жительница Деркула.
Отметим, что и завтра, 7 июня, в ЗКО объявлено штормовое предупреждение.