Изменения смены с реконструкцией теплосетей на участке улицы Толе би от Кунаева до Достык, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В пресс-службе акимата Алматы предупредили, что с седьмого июня временно изменятся схемы движения следующих маршрутов:
  • № 37 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 48 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - далее по схеме. В западном направлении - проспект Достык - улица Богенбай батыра - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 66 - в северном направлении - проспект Достык - улица Богенбай батыра - улица Конаева - далее по схеме. В южном направлении - улица Калдаякова - улица Богенбай батыра - проспект Достык - далее по схеме.
  • № 118 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - улица Калдаякова - далее по схеме. В западном направлении - улица Калдаякова - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 201 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 205 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 206 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 209 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 210 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме;
  • № 224 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Конаева - улица Казыбек би - проспект Достык - улица Толе би - далее по схеме. В западном направлении - улица Толе би - проспект Достык - улица Казыбек би - улица Конаева - улица Толе би - далее по схеме.
