Важно искоренить все искусственные монополии - Токаев
По словам президента, предстоит огромная работа по реальной диверсификации экономики, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: Телерадиокомплекс президента РК
Президент Казахстана обратился к народу по результатам прошедшего референдума.
- Референдум стал важной вехой в истории нашей страны, показал сплочённость и готовность нации к реальным переменам. Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Благодарю всех, кто пришел на избирательный участок и поддержал начатые в стране преобразования. Проявив подлинный патриотизм, вы внесли весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент, - сказал глава государства.
По его словам, изменения в основной закон – это не конечная стадия, а только начало реформ. Власти продолжат всестороннюю модернизацию страны.
- Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции. Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию. Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики. Предстоит принять меры по развитию высокопродуктивного сельского хозяйства, мощной транспортно-логистической системы, повсеместно сформировать цифровую экосистему, - говорит президент.
Касым-Жомарт Токаев считает, что главными двигателями устойчивого развития нашей страны должны стать труд, знания и гражданская активность. Только так можно создать самодостаточный средний класс и эффективную экономику.
В Казахстане прошёл республиканский референдум. Участки открылись в 7:00 и работали до 20:00. Голосовать было разрешено гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста. Референдум официально считается состоявшимся, так как на участки пришло больше половины казахстанцев с правом голоса.
