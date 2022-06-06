По словам президента, общество ждёт от правоохранительной и судебной систем реальных изменений, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Референдум станет проверкой общества на гражданскую зрелость - Токаев Фото: Борт №1/Telegram В ходе своего обращения к народу Казахстана по результатам прошедшего референдума, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость пересмотреть законодательство, «которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции». Он напомнил, что в Казахстане создали Межведомственную комиссию по возврату незаконно выведенных из страны финансов и возврату в госсобственность незаконно приватизированных активов.
- Мы продолжим наш курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека. В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд. Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института. В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям, - сказал президент.
По словам главы государства, общество ждёт от правоохранительной и судебной систем реальных изменений. Президент анонсировал своё выступление на открытии очередной сессии парламента в сентябре, где он представит конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны.