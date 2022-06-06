По данным «Казгидромета», седьмого июня на севере, северо-западе, днём на северо-востоке ЗКО ожидаются гроза, град, шквал. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +22..+24, ночью похолодает до +12..+14. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +29..+31 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - ясная погода. Днём ожидается до +24..+26 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер западный до 16 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.