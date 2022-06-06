- Сначала был дождь, потом мелкий , а потом крупный град. Это длилось всего несколько секунд. У меня розы поломало, огород немного побило, - рассказала жительница села Чувашка района Байтерек.

- Град был, люди пишут, что побило огороды, сломаны ветки на деревьях, бахчеводы сообщили, что град и их поля задел. Завтра будем выезжать, смотреть, - рассказал аким Достыкского сельского округа Абубакир Тулеуов.

Непогода в ЗКО разбушевалась около 17:00 сегодня, 6 июня. В городе прошел ливень, а в Деркуле град. Позже в редакцию обратились сельчане, которые рассказали, что крупный град побил их огороды. Как выяснилось, крупный град выпал и в соседних селах - Достык, Красный Урал, в части села Макарово. Между тем в редакцию прислали видео, которое якобы сняли на автодороге Уральск-Таскала. Автор видео рассказывает, что примерно на 800-1000 метрах дороги от знака района Байтерек лежал снег. В департаменте ЧС ЗКО, куда мы обратились за комментариями, сообщили, что "информация не подтвердилась".