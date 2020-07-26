Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции Актюбинской области, несмотря на карантинные ограничения, 21 июля на территории Кобдинского района выявлено два факта нарушения карантинного режима. Сотрудники роты патрульной полиции ДП Актюбинской области 21 июля около 10:00 на территории Кобдинского района на 632 км автодороги Самара-Шымкент остановили автобус под управлением двоих водителей. – Было установлено, что 42 гражданина Республики Узбекистан находившиеся в салоне направлялись из Атырауской области в город Шымкент. По данному факту все граждане привлечены к административной ответственности по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Водителю автобуса наложен штраф в размере 20 МРП или более 55 тысяч тенге, - сообщили в полиции. В этот же день участковый инспектор полиции Кобдинского отдела установил, что в одном из сел района, несмотря на запретные карантинные ограничения, в ресторане проводили поминки. На поминках собрались около 60 человек. Хозяин ресторана был привлечен к административной ответственности по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.