Во время рабочей поездки были проинспектированы склады ТОО "СК-Фармация", а также проверена обеспеченность медучреждений устойчивым месячным запасом лекарственных препаратов. – На сегодняшний день в регионе улучшено обеспечение лекарственными средствами, ТОО "СК-Фармация" каждую неделю поставляет лекарства по 338 наименованиям. Кроме того, за последние две недели в частные аптеки области было доставлено 80 тонн лекарств. По основным видам медикаментов во всех медучреждениях области сформирован месячный запас, однако по восьми видам приоритетных лекарств запас сформирован только на 7 дней. Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Искалиев заявил о готовности решить данный вопрос в течение трех дней. Для оперативного принятия решений по дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации было проведено совещание, по итогам которого выработаны конкретные пути решения и приняты протокольные поручения о полном обеспечении медучреждений аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, - сообщили в пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг. Во время визита в регион Ералы Тугжанов также посетил Атыраускую областную больницу №2, преобразованную в инфекционный стационар для лечения заболевших COVID-19. В общей сложности сюда были госпитализированы 1557 человек с коронавирусной инфекцией, из которых 1386 выздоровели и были выписаны. – На сегодняшний день увеличено количество инфекционных мест на 60%. С начала июля загруженность койко-мест снизилась с 83% до 61%. Организованы дополнительные круглосуточные колл-центры для оказания качественной медицинской консультации, при этом количество вызовов скорой помощи сократилось с 1300 до 700 звонков в сутки. На ежедневной основе проводятся рейды силами 114 мониторинговых групп, выявлено 563 нарушения и наложены штрафы на сумму более 10 миллионов тенге, - сообщили в департаменте. К слову, ранее правительственная делегация с рабочим визитом посетила Кызылординскую и Мангистаускую области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.