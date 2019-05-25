Сегодня, 25 мая, во всех школах Казахстана прозвенел последний звонок. Аким Уральска Мурат Мукаев посетил СОШ №36. По словам директора школы Азимы Губашевой, в это году их школу заканчивают 542 выпускника, которые в общей сложности завоевали 445 призовых мест на различных олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях. - Качество образования в школах городах ежегодно повышается. Улучается материально-техническая база школ. Также ежегодно увеличивается число школьников. В прошлом году в Уральске была построена и сдана в эксплуатацию школа на 900 мест в Сарытау. В этом году в Уральске начинается строительство еще двух школ. И работы будут продолжены, - пожелал Мурат Мукаев. - Уважаемые школьники, учителя, родители поздравляю вас с окончанием учебного года. (…) Уважаемые выпускники для вас сегодня особенный день. Вы покидаете школу, в которой учились 11 лет. Желаю вам удачно сдать экзамены, отучиться и стать хорошими специалистам. В добрый путь! Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.