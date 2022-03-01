В Национальном банке заявили, что внимательно следят за рынками, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жителей ЗКО предупредили о новом способе мошенничества через приложение Иллютративное фото из архива "МГ" Об этом на заседании правительства сообщил глава Нацбанка Галимжан Пирматов.
- По блокированию доступа отдельных российских банков к SWIFT, отмечаем, что это не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана и не несёт прямой угрозы платёжному рынку страны. Все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме. Для обеспечения трансграничных операций с клиентами российских банков, отключённых от системы SWIFT, подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчётов, - пояснил Пирматов.
27 февраля все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT (что это такое можно прочитать по ссылке). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.