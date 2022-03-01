Казахстан призывает Россию и Украину к поиску общего языка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чтобы город выглядел ещё лучше, чем раньше - Токаев о восстановлении Алматы Фото: Акорда Глава государства, выступая на внеочередном съезде партии NurOtan (переименована в «Аманат»).
- Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги. Если они, конечно, понадобятся, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что ситуация по возврату наших граждан с Украины находится на личном контроле Токаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.