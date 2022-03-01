- «Аманат» переводится как завет предков, наказ будущим поколениям», - отметил Касым-Жомарт Токаев, добавив, что трансформация партии не должна ограничиваться лишь переименованием.

- Мы видим, что наше общество вступило в период активной трансформации, происходит кристаллизация новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и воззрений. Поэтому широкий запрос граждан на изменения и реформы в стране - новые задачи, стоящие перед государством, - сказал Токаев.

Фото: nurotan.kz На внеочередном съезде Nur Otan предложено переименовать партию в «Аманат», сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Глава государства предложение поддержал.Также глава государства сообщил, что 16 марта представит пакет новых социально-политических реформ.Президент добавил, что глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.