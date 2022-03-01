Исполнительный секретарь партии Асхат Оралов опубликовал новый логотип, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Представлен новый логотип партии Amanat Фото: Асхат Оралов/Facebook Асхат Оралов также объяснил название партии.
- В первую очередь, «Аманат» - партия, которая взяла на себя историческую ответственность за интересы государства. Наше независимое государство, наша страна и земля - это доверие, которое нам оставили наши предки. Сохранить это доверие во благо народа, передать его будущим поколениям - самая большая ответственность перед главной партией страны, - написал Оралов в Facebook.
На внеочередном съезде Nur Otan предложено переименовать партию в «Аманат», сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Глава государства предложение поддержал, добавив, что трансформация партии не должна ограничиваться лишь переименованием.