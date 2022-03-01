– Предлагаем установить системы «Интеллектуальный перекресток» дополнительно на шести перекрестках областного центра, а именно на пересечениях проспекта Назарбаева и Абая, проспекта Абулхаирхана и улицы Толе Би, улиц Мухита и Сарайшык, улиц Мухита и М. Ихсанова, улиц Жангирхана и Азербайджанской, улиц А. Тайманова и Молдагуловой. Данные системы практически на 100% дисциплинируют водителей при проезде регулируемых перекрестков, - отметил Жанболат Жаншин на рабочем совещании по обеспечению дорожной безопасности.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал, что за январь этого года в области зарегистрировано 17 аварий, девять из которых произошли в Уральске. В них погибли два человека. Для снижения аварийности на дорогах полицейский предложил расширить сеть автоматических систем фиксации. Другими словами, увеличить количество интеллектуальных перекрестков. Сейчас их в городе четыре - на пересечениях улицы С. Датова и Гагарина, Датова и Жамбыла, улицы Курмангазы и проспекта Абая, проспекта Назарбаева и улицы Ихсанова.Также для увеличения пропускной способности полицейские предложили внедрить автоматическую систему управления дорожным движением (АСУДД - прим. автора) на шести магистралях областного центра, таких как, проспекты Назарбаева, Абая, улицы Есенжанова, Шолохова, С.Датова и Гагарина. Предварительная стоимость системы - 140 миллионов тенге. Система в автоматическом режиме упорядочит работу светофоров в зависимости от интенсивности движения в часы пик, обеспечит «зелёную волну» и повысит пропускную способность.Участки дорог, где сняты ограничения скорости до 40 км/ч:Вместе с тем, полицейский отметил, что положительно зарекомендовало себя применение систем проекции дорожной разметки «Зебра», которая представляет собой автономную систему световых ламп и датчиков, установленных на консоли пешеходного перехода. Как только появляется пешеход, лампы автоматически включаются, предупреждая при этом водителей. Похожая система в качестве пилотного проекта уже применяется на нерегулируемом пешеходном переходе на дороге Самара - Шымкент в посёлке Подстепное. Стоимость одной такой системы составляет три миллиона тенге. Полицейские уже определили шесть участков, где целесообразно применение таких систем - пешеходные переходы: