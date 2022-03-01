Новую систему хотят установить на шести магистралях Уральска, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал, что за январь этого года в области зарегистрировано 17 аварий, девять из которых произошли в Уральске. В них погибли два человека.
Для снижения аварийности на дорогах полицейский предложил расширить сеть автоматических систем фиксации. Другими словами, увеличить количество интеллектуальных перекрестков. Сейчас их в городе четыре - на пересечениях улицы С. Датова и Гагарина, Датова и Жамбыла, улицы Курмангазы и проспекта Абая, проспекта Назарбаева и улицы Ихсанова.
– Предлагаем установить системы «Интеллектуальный перекресток» дополнительно на шести перекрестках областного центра, а именно на пересечениях проспекта Назарбаева и Абая, проспекта Абулхаирхана и улицы Толе Би, улиц Мухита и Сарайшык, улиц Мухита и М. Ихсанова, улиц Жангирхана и Азербайджанской, улиц А. Тайманова и Молдагуловой. Данные системы практически на 100% дисциплинируют водителей при проезде регулируемых перекрестков, - отметил Жанболат Жаншин на рабочем совещании по обеспечению дорожной безопасности.
Также для увеличения пропускной способности полицейские предложили внедрить автоматическую систему управления дорожным движением (АСУДД - прим. автора)
на шести магистралях областного центра, таких как, проспекты Назарбаева, Абая, улицы Есенжанова, Шолохова, С.Датова и Гагарина. Предварительная стоимость системы - 140 миллионов тенге. Система в автоматическом режиме упорядочит работу светофоров в зависимости от интенсивности движения в часы пик, обеспечит «зелёную волну» и повысит пропускную способность.
– Как известно, одной из целей применения автоматических скоростемеров явилась стабилизация скоростного режима до разрешённой в населённых пунктах скорости, а именно 60 километров в час, повышая при этом транспортную дисциплину и культуру вождения. Из 40 мест, где применены скоростемеры, на шести участках имелись ранее установленные ограничения до 40 км/ч, применение указанных систем позволило снять данные ограничения, - отметил Жанболат Жаншин.
Участки дорог, где сняты ограничения скорости до 40 км/ч:
- проспект Н.Назарбаева (р/н УКПС или «Золотая церковь»);
- улица Исатай-Махамбет (р/н «ЦОН»);
- дорого Уральск - Желаево(4-й микрорайон);
- улица Кольцевая (р/н «Белая Казарма»);
- проспект Абулхаирхана (р/н ТД «Аяжан»);
- проспект Абулхаирхана 2/2 (р/н магазин «Корона»).
Вместе с тем, полицейский отметил, что положительно зарекомендовало себя применение систем проекции дорожной разметки «Зебра», которая представляет собой автономную систему световых ламп и датчиков, установленных на консоли пешеходного перехода. Как только появляется пешеход, лампы автоматически включаются, предупреждая при этом водителей. Похожая система в качестве пилотного проекта уже применяется на нерегулируемом пешеходном переходе на дороге Самара - Шымкент в посёлке Подстепное. Стоимость одной такой системы составляет три миллиона тенге.
Полицейские уже определили шесть участков, где целесообразно применение таких систем - пешеходные переходы:
- по улице Казталовская, рядом с арматурным заводом,
- по улице Потанина, недалеко от рынка "Караван",
- по улице Конкина, рядом с магазином "Орбита",
- по улице Маметова, возле школы велоспорта,
- на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея,
- рядом с домом №36/4 по улице Гагарина.
