Президент отметил, что пандемия бушует во всем мире и Казахстан не исключение. 106 человек за сутки заразились коронавирусной инфекцией в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" - Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер, без чего успех в борьбе против пандемии невозможен, - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter. Президент отметил, что болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан. - С чувством горечи воспринял кончину прославленного спортсмена и общественного деятеля Ж. Ушкемпирова. Скорблю по всем ушедшим из жизни из-за болезни. По-прежнему высокой остается смертность от к/ вируса и пневмонии.(...) Пандемия бушует практически во всем мире. Казахстан не стал исключением. Болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан: тружеников и пенсионеров, пожилых и молодежь, известных и неизвестных людей, - написал президент.