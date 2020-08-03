ДТП произошло примерно в 18.00 на Желаевской трассе, вблизи п.Трекино района Байтерек. На дороге столкнулись автомобили Hyundai и «Лада Ларгус». В аварии погиб один человек. - Мужчина 1979 года рождения с переломом ребер и голени был госпитализирован в областную многопрофильную больницу. Второй мужчина азиатской внешности примерно 40 лет погиб до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Другие подробности аварии выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.