Фото из архива "МГ" "МГ" представляет вашему вниманию ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий в ЗКО. Первую строчку бесспорно занимают представители нефтяной отрасли. Размер заработной платы топ-менеджеров составил чуть более 1,5 млн тенге. На втором месте расположились руководители специализированных подразделений нефтяных компаний, которые в среднем получают 950 тысяч тенге в месяц. На третьем месте представители все той же нефтяной отрасли, а точнее инженеры по буровым работам. Ежемесячно работники данной сферы получают в среднем около 850 тысяч тенге. Довольно высоко ценится работа руководителей отделов банков. В среднем их зарплата составляет около 600 тысяч тенге, но все зависит от специальности и уровня ответственности. Заключают наш топ представители судебной системы. Средняя зарплата судьи областного суда составляет около 500 тысяч тенге.