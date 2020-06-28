Департамент экологии направит в ТОО "Батыс су арнасы" претензию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Уральска обеспокоены сбросом воды с хлором в реку Урал (видео) 20 июня в социальных сетях распространили видеоролик, в котором в реку Урал сливается вода. Авторы утверждали, что на месте стоит невыносимый запах хлора. Тогда в ТОО "Батыс су арнасы" заверили, что они проводят еженедельные испытания и превышения предельно допустимых концентратов вредных веществ нет. Выяснилось, что в тот же день сотрудники департамента экологии по ЗКО выехали на место слива и взяли отбор проб сточной воды, поступающей в реку Урал, от водоочистных сооружений ТОО "БатысСуАрнасы". – По результатам химического анализа в сточной воде выявлены превышения по взвешенным веществам в 3,02 раза, хлоридам в 1,87 раза, сульфатам в 1,1 раза по сравнению с проектом нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ ТОО "БатысСуАрнасы", прошедшим государственную экологическую экспертизу. В поверхностной же воде реки Урал взятые отборы проб воды в нижней и верхней точках от места слива показали отсутствие превышений по сравнению с предельно-допустимыми концентрациями загрязняющих веществ, - сообщили в департаменте экологии. По превышениям в сточной воде департамент экологии по ЗКО направит претензию в ТОО "БатысСуАрнасы". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  