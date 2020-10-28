Глава государства принял акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова 26 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Президент РК поручил акиму Атырауской области взять на особый контроль эпидситуацию в регионе Фото с сайта akorda.kz Как сообщается на сайте akorda.kz, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Атырауской области за 9 месяцев этого года. Президенту доложили о работе по созданию новых рабочих мест в рамках Дорожной карты занятости, обеспечению роста промышленности и привлечению инвестиций. В завершение встречи глава государства дал акиму области ряд поручений, в том числе связанных с повышением благосостояния населения и решением экологических вопросов. Касым-Жомарт Токаев также поручил взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию в регионе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  