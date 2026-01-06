При неблагоприятных погодных условиях занятия в школах переводятся на дистанционный формат.

Жители Уральска интересуются, при какой погоде дети могут остаться дома, а занятия в школах отменяются. Школьники переходят на дистанционный формат обучения. В холодное время года вопрос особенно актуален, ведь температура воздуха в Западно-Казахстанской области зимой может опускаться ниже –20°C.

По информации городского отдела образования, решение об отмене занятий в школах принимается при экстремальных погодных условиях.

Сильный мороз: если температура воздуха утром опускается ниже –25°C для младших классов (1–4) и ниже –27°C для старших (1-9), учебный процесс может быть перенесен на дистанционный формат обучения. При -30 °C на онлайн-обучение переходят ученики 1-11 (12) классов, а так же студенты первых курсов колледжей.

Кроме этого учитываются такие факторы как скорость ветра, гололед, туман, снижение видимости. Информация о переносе занятий на дистанционный формат должна быть предоставлена с 6.45 до 8.00 для первой смены и 11.15 до 13.00 для второй.