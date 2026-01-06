По новым правилам, после покупки SIM‑карты номер не будет работать до подтверждения личности.

С 3 января 2026 года в Казахстане новые SIM‑карты нельзя будет активировать без прохождения биометрической идентификации, сообщили на брифинге в правительстве представители Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

По новым правилам, после покупки SIM‑карты номер не будет работать до подтверждения личности. Биометрическая проверка проводится через мобильное приложение оператора или лично в офисе. Это правило распространяется как на личные, так и на корпоративные номера.

Каждому гражданину разрешено регистрировать не более 10 SIM‑карт. При необходимости большего количества номеров требуется дополнительное обоснование и указание устройств, на которых они будут использоваться.

В ведомстве отметили, что нововведение направлено на борьбу с анонимными SIM‑картами, мобильным мошенничеством и нелегальной продажей номеров, а также на повышение безопасности телекоммуникаций в стране.