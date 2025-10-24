Днём 25 октября в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +17 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 25 октября

По данным РГП «Казгидромет», без осадков. Утром на западе, востоке, севере области туман. Ночью -5 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Без осадков. Днём +20. Ночью +5 градусов тепла. Ветер восточный: 12 м/с.

В Актюбинской области малооблачно. Без осадков. Днём +15 градусов, ночью -5. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, в центре области небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +23 градуса, ночью +8. Ветер юго-восточный: 10 м/с.

Фото: pixabay.com