Семье погибшего в драке подростка Шерзата Болата строят новый дом. Об этом рассказал их адвокат Мейрман Шекеев в .









































































































Дом строят при поддержке спонсора и под контролем акимата Алматинской области. Строительство финансировал фонд Asar-Ume. Акимат пообещал проследить за процессом, оформить все документы и довести дело до конца. В доме пока не хватает некоторых вещей — газовой плиты, штор и других необходимых предметов. Семья не откажется от помощи людей.

Напомним, 4 октября прошлого года в городе Талгар Алматинской области трагически погиб 16-летний подросток. Шерзат Полат помогал в магазине своему отцу, когда начался конфликт с покупателем, который перерос в драку. Мальчик получил ножевое ранение. Через несколько дней сгорел дом его семьи. По факту поджога возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В июне министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что делом занимается спецпрокурор, следствие всё ещё идёт.











