Иллюстративное фото из архива "МГ" Напомним, на период карантина форма станет необязательной. Об этом ранее заявил министр. - Решение было обоснованным, понятным. Но крупные компании, которые занимались этим видом бизнеса, написали обращение. Они говорят, что в сложное время необходимо поддержать компании, - сказал министр на брифинге в Нур-Султане. Глава ведомства отметил, что, даже если во второй четверти дети будут учиться очно, форму требовать никто не будет. - Почти 3,5 миллиона детей придут в школу, и, учитывая экономическую ситуацию, приняли решение создавать необходимые условия, в частности по школьной форме. У кого есть школьная форма, они также могут носить эту форму, - добавил министр. Асхат Аймагамбетов заявил, что дети с 1-го по 11-й классы в новом учебном году будут учиться дистанционно. Также дистанционное образование решено продолжить в вузах и колледжах. - Нами подготовлен приказ о начале учебного года, там определяются сроки каникул. Они останутся неизменными. Несмотря на то что это дистанционное обучение, ребята очень сильно устают, - сказал Асхат Аймагамбетов. При этом глава ведомства обратился к ученикам, родителям и педагогам с просьбой отнестись к этим мерам с пониманием.