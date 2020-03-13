Фото предоставлено управлением полиции города Уральск Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, с 25 февраля по 3 марта в гаражном кооперативе "Восход" обворовали пять гаражей. - Подозреваемые снимали петли с ворот, таким образом попадали внутрь гаража. Они успели украсть личные вещи, автозапчасти, засолы, холодильник, строительные материалы, дверь. Общий ущерб украденного составил около 400 тысяч тенге, - пояснили в полиции Уральска. Полицейские отметили, что по данному факту заявление подали пятеро потерпевших. - Многие украденные вещи были найдены в приемном пункте цветных металлов в Казах ауле. В краже подозреваются трое мужчин 37, 27 и 23 лет. Все они дали признательные показания, - отметили в управлении. Стоит отметить, по данному факту ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". - Подозреваемые были задержаны 4 марта. Все они безработные жители Зачаганска. Так как они ранее не были судимы, находятся под подпиской о невыезде, - пояснили в полиции Уральска.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.