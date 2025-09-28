Қазақстанда «Есте қалатын оқиғалар мен біртуар адамдар» сериясы жаңа коллекциялық монетамен толықты. Ұлттық банк Ебіней Бөкетовтың туғанына 100 жыл толуына орай, жаңа монета жасап, саттыққа шығарды. Оны реттеуші банктың онлайн дүкені kazcoins.nationalbank.kz сайтынан сатып алуға болады.
Жаңа коллекциялық монетаның сипаттамасы мынандай. Ол мельхиор қорытпасынан жасалған. Оның салмағы 15 грамм, диаметрі – 33 мм, сапасы – brilliant uncirculated, номиналы – 200 теңге, бес мың дана жасалыпты.
