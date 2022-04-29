- Все процедуры нам известны, поэтому письмо мы сначала направили генеральному директору компании и председателям двум профкомов. Ответа не последовало. Затем письмо мы направили президенту Казахстана и только тогда получили ответ от гендиректора, но и он больше похож на отписку, - рассказал один из авторов письма.

- Согласно новому «Коллективному договору 2022-2024 годы» работники КПО были лишены многих привилегий. Например, упразднены бонус за выполнение плана по добыче, санаторно-курортная выплата, а материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску, премия на День нефтяника, 13-ая зарплата и коэффициент переработки – уменьшены. Также новые «Правила трудового распорядка КПО», в свою очередь, установили решение об оплате работникам со сменным графиком, базирующимся в Аксае, 11 часов вместо 12 в день, - говорят рабочие.

- КПО проводит, так называемую, «оптимизацию» казахстанского персонала, фактически приводящую к уменьшению его численности, так как этот процесс не прозрачен, зачастую не учитывается мнение персонала и производственную необходимость – под фактическое сокращение попадают даже подразделения, численность которых не увеличивалась с 2009 – 2010 годов, например, обслуживающие отделы геологии и разработки месторождения, скважинных операций, промысла, директората по реализации проектов и т.п. В то время как они обслуживают критически важные для функционирования компании системы – однако компания планирует строго обратное – сокращение сменных позиций – при этом непрерывное производство компании находится под риском совершения дорогостоящих, возможно непоправимых ошибок. Очевидно, что таким образом компания маскирует массовые сокращения местного казахстанского персонала, вопреки прямому указанию президента! И данная практика шаг за шагом распространяется и на другие отделы, подрывая тем самым мотивацию персонала, - пишут в письме авторы.

- Дополнительно хотелось бы так же обратить ваше внимание на следующие факты, которые считаем дискриминационными в отношении казахстанских работников, несмотря на внедрение «политики оптимизации расходов»: иностранные работники каждую вахту не дорабатывают один полный день (12 часов), тогда как местный персонал работает все 28 дней;

подсчёт часов для иностранного персонала ведётся без изменений 12 часов в день, тогда как местному персоналу, работающему по сменному графику, базирующимся в Аксае, урезали до 11 часов;

заработная плата иностранных работников в разы превышает заработную плату местного персонала, несмотря на одинаковые обязанности;

иностранный персонал при перелётах внутри страны часто летает «бизнес-классом», что не соответствует политике компании по оптимизации расходов. Такую сепарацию сотрудников по гражданской привилегированности вполне уверенно можно трактовать как дискриминация, а это, как известно, преследуется законами Казахстана, - говорится в письме.

- Как вы хорошо знаете, уже более 20 лет КПО является прибыльным предприятием, принося доходы Казахстану и акционерам компании даже в обстоятельствах, связанных с падением цен на нефть, пандемией или иными негативными факторами. В целом мы остаемся надёжной и стабильной компанией, несмотря ни на какие сложности, с которыми мировой энергетический рынок столкнулся за последние годы. Тем не менее, за последние 10 лет у нашего предприятия стал складываться тренд в сторону увеличения расходов и сокращения доходов. Глядя в будущее, мы осознаем реальность колебаний рыночных цен на нефть и роста издержек, при которой нам придется прилагать усилия для поддержания и увеличение объема извлекаемых жидких углеводородов при этом выполняя требования по снижению выброса парниковых газов. Как социально-ответственная компания за последние 20 лет КПО продолжала повышать заработную плату местного персонала выше уровня инфляции. Мы по-прежнему поддерживаем высоко конкурентоспособный уровень оплаты труда и пакет социальных льгот по сравнению с предприятиями других отраслей в стране, и мы хотим оставаться наилучшим работодателем в регионе, гарантируя стабильную и устойчивую в долгосрочной перспективе систему оплаты труда и льгот. Для достижения этой цели и обеспечения конкурентоспособности мы начали внедрение мер по оптимизации, нацеленных на повышение эффективности и обеспечение более рационального контроля затрат, минимизируя необходимость в сокращении штата. Инициативы по оптимизации затрат охватывают все сферы предприятия, включая производственную эффективность, управление материальными ресурсами, внедрение проектов, оценку критичности вакантных позиций, логистику и оказываемые услуги, аренду помещений и прочее, - говорится в письме.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали работники крупнейшей нефтегазовой компании в ЗКО, коллективное обращение они написали ещё пару месяцев назад.В своём обращении работники компании выразили недовольство сокращением доходов казахстанских работников в рамках сокращения операционных затрат в КПО.По мнению авторов письма, данные изменения привели к значительным потерям дохода сотрудников компании. Не согласны трудящиеся и с процедурой оптимизации в компании.Говорится в обращении и о «дискриминации казахстанских рабочих».Авторы обращения посоветовали руководству компании «проявить социальную ответственность и найти другие способы для сокращения операционных затрат, не затрагивая доходы работников. Одним из таких способов является пересмотр gas sales контракта с Оренбургским газоперерабатывающим заводом (ОГПЗ). Учитывая рекордные рыночные цены на газ, вместо того, чтобы проявить настойчивость и попытаться пересмотреть нерыночные цены газа, который КПО продает Оренбургскому ГПЗ, руководство КПО пошло по наиболее легкому пути, урезая доходы казахстанских работников КПО». К слову, в редакцию прислали и письмо гендиректора КПО б.в., адресованное сотрудникам компании.Также гендиректор компании сообщил, что «были внедрены существенные улучшения, такие как дополнительное повышение зарплаты на 5% в этом году и выплата премии по коллективному договору, чтобы обеспечить сбалансированность изменений в части оплаты труда и льгот». Редакция «МГ» направила запрос в КПО б.в., акимат и прокуратуру ЗКО, а также управлении инспекции труда с просьбой прокомментировать данную ситуацию.