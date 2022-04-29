- По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по части 2 статьи 110 Уголовного Кодекса (истязание) и для проведения расследования материалы уголовного дела направлены в управление полиции Актобе, - сообщили в областной прокуратуре.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Актюбинской области, 28 апреля в надзорное ведомство поступил сигнал о совершении насилия в отношении несовершеннолетних воспитанников с ограниченными возможностями в Центре социального обслуживания №1. Там находятся дети с умственной отсталостью, ДЦП, синдромом Дауна, олигофренией разной степени. Прокуроры незамедлительно выехали на место, и, просмотрев камеры видеонаблюдения, выявили, что персонал Центра неоднократно наносил побои, применялись насильственные действия в отношении больных детей.Сейчас проводятся следственные действия.