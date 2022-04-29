Теперь десятилетняя Балауса Медет сможет пройти восьмой курс реабилитации в российской клинике, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Без регулярного лечения состояние дочери ухудшится - мама больной девочки из Уральска Фото предоставлено Ботагаоз Отегеновой Как сообщила мама Балаусы Ботагоз Отегенова, буквально за день казахстанцы собрали 485 тысяч тенге. Второго мая они смогут отправиться в реабилитационный центр Самары. Напомним, сбор средств на лечение девочки был объявлен сегодня, 29 апреля Семье не хватало 485 тысяч тенге.
–  Я очень благодарна всем, кто протянул руку помощи, пусть ваше добро вернётся к вам в десятикратном размере, - подчеркнула женщина.
Балауса с детства страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого она не может есть обычную еду. Девочка должна соблюдать специальную диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недёшево. К тому же Балауса страдает задержкой психического развития и у неё диагностирована гидроцефалия головного мозга. Неравнодушные граждане несколько раз помогали семье собрать деньги на лечение в Самаре.  