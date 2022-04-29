– Я не государственный служащий, статья 189 УК РК мне категорически не подходит. Те эпизоды, которые судья зачитал, ко мне никакого отношения не имеют, из 12 эпизодов восемь точно. Меня заказал криминальный авторитет, и эти люди, которых суд освободил от ответственности, являются его людьми. Они все ранее судимы за особо тяжкие преступления. Я их не кредитовал, я не работал в тот период. По Мангистауской области вообще меня сделали госслужащим. АКК является коллегиальным органом, все решения принимались коллегиально. Меня заказали, мои адвокаты могут предоставить вам доказательства этому. Я 10 лет честно работал, ни одного выговора не получал. Меня осудили просто так. О каком новом Казахстане может идти речь, когда происходит такой произвол?! В филиалах корпорации даже не было бухгалтеров, а мне предъявили растрату. У них нет ни одного доказательства, Богом клянусь! 26 месяцев длился этот абсурд. Я пойду до конца и буду обжаловать приговор, - заявил Ерболат Онгарбек.

29 апреля в Уральском городском суде огласили приговор по уголовному делу о хищении средств, предназначенных для кредитования крестьянских хозяйств, и незаконного получения кредитов по линии «Аграрной Кредитной Корпорации» (АКК). Вердикт вынес судья Кайрат Утешев. в ходе судебных разбирательств установлено, что Ерболат Онгарбек, занимая руководящие должности АКК в филиалах по Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, будучи лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, злоупотребляя служебным положением, в сговоре со специалистом по кредитованию филиалов Бижаном Нуркатовым, а также совместно с предпринимателем Анвархоном Торахановым. и главой КХ «Урал» Айдыном Камзиным совершил хищение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере. Помимо этого, главы КХ Арыстанов, Жумагулов, Ержанов, а также Байгутиев при пособничестве Онгарбекова получили незаконные кредиты в Западно-Казахстанском филиале АО «АКК» и в КТ «Акжайык Агро». Обвинение оценило ущерб государству на сумму более 600 миллионов тенге. Стоит отметить, что сами Ерболат Онгарбек, Анвархон Тораханов и Бижан Нуркатов вину в предъявленном обвинении не признали. В свою очередь, остальные подсудимые вину признали в полном объеме. В судебных прениях прокурор просил суд подсудимых Онгарбека, Тораханова, Нуркатова и Камзина признать виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет с назначением дополнительного наказания, подсудимых Байгутиева, Арыстанова, Жумагулова, Ержанова признать виновными и освободить их от наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Потерпевшая сторона, согласившись с мнением прокурора в части наказания, просила возместить причиненный материальный ущерб. Приговором суда Ерболат Онгарбек признан виновным по статьям 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями", 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Свое наказание осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Бижан Нуркатова также признан виновным, ему назначено наказание в виде семи лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности. Мейрамбека Байгутиева суд признал виновным, однако освободил его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Миржан Арыстанов, Нурберген Жумагулова и Малик Ержанова признаны виновными по 219 УК РК "Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита", но также освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Айдына Камзина суд признал виновным по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в УИС средней безопасности. Что касается Анвархона Тораханова, то он приговорен к семи годам лишения свободы за присвоение и растрату вверенного чужого имущества. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Сам Ерболат Онгарбек заявил, что он не согласен с таким решением суда и непременно будет обжаловать приговор. По его словам, все решения в АКК принимались коллегиально, куда входили пять человек.Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.