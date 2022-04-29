Она пройдёт по улице Ихсанова и в посёлке Зачаганск, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе предпринимательства Уральска анонсировали сельскохозяйственную ярмарку. Она пройдёт:
  • 30 апреля - по улице Ихсанова,
  • первого мая - в посёлке Зачаганск на площадке ТД «Жангирхан».
Ярмарка продлится с 9:00 до 13:00.