- В октябре текущего года на территории Казахстана пройдут командно-штабные учения Коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодействие – 2022», специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск – 2022» и специальное учение с подразделениями материально-технического обеспечения «Эшелон – 2022», - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства обороны Казахстана сообщили, что накануне прошли первые штабные переговоры под руководством первого заместителя начальника Объединённого штаба ОДКБ Хасана Калоева. В совещании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ.Совместное учение Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж – 2022» планируется провести на территории Таджикистана, а в Кыргызстане пройдёт командно-штабное учение с миротворческими подразделениями «Нерушимое братство – 2022».