В «Казгидромете» предупреждают, что 30 апреля на юге, юго-востоке и в центральной части ЗКО ожидается гроза. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалом.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +5..+7. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер северо-восточный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер северный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.