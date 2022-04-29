Министр образования и науки Казахстана подписал приказ о завершении учебного года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Четыре школы закрыли на карантин в ЗКО за последнюю неделю Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом Асхат Аймагамбетов написал в своём Telegram-канале.
- Все казахстанские учебные заведения среднего образования завершают учебный год 25 мая. Летняя школа будет организована с 26 мая по 17 июня. Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 и 11 классов пройдут по утверждённому графику. Каникулы у школьников продлятся до 1 сентября, - информировал глава МОН.
Ранее сообщалось, что последний звонок в школах Казахстана пройдёт 25 мая, а торжественное вручение аттестата - 16-17 июня. В этом году выпускные состоятся, однако они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы.