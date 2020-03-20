Все приехавшие в санитарно-карантинном посту заполняют анкеты, в которых указывают откуда они прибыли. Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Сегодня, 20 марта, пограничный пост "Сырым" посетил аким ЗКО Гали Искалиев  и главный санврач области Мухамгали Арыспаев. Глава региона проверил, как работают пограничники, как работает санитарно-карантинный пост и как эпидемиологи проверяют приезжих граждан. Все эпидемиологи и пограничники были одеты в специальные костюмы, защитные маски, очки и перчатки. Они соблюдают все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Мухамгали Арыспаев отметил, что все приехавшие в санитарно-карантинном посту заполняют в обязательном порядке анкеты, в которых указывают откуда они прибыли. Далее их передают в поликлиники по месту жительства прибывшего. - Кроме анкет им измеряют температуру, и если она повышена, то людей помещают в специальный изолятор на пограничном посту, рассчитанный на два койко-места. Далее карета скорой помощи забирает их на полное обследование.  Если они прибыли из неблагополучной страны, помещают в карантинный стационар, - отметил  Мухамгали Арыспаев. - К примеру, вчера двое прибыли с температурой, после полного обследования выяснилось, что у них было переохлаждение. Стоит отметить, что также санитарно-карантинный пост проходят и те, кто транзитом пересекает ЗКО. Перед пограничном постом выстроилась огромная очередь из полусотни большегрузов. На границе это объяснили тем, что сейчас идет ограничение экспортных товаров, поэтому каждая фура тщательно проверяется, а это занимает немало времени. Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКОРаботу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА