Сегодня, 20 марта, пограничный пост "Сырым" посетил аким ЗКО Гали Искалиев и главный санврач области Мухамгали Арыспаев. Глава региона проверил, как работают пограничники, как работает санитарно-карантинный пост и как эпидемиологи проверяют приезжих граждан.

Все эпидемиологи и пограничники были одеты в специальные костюмы, защитные маски, очки и перчатки. Они соблюдают все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией.

Мухамгали Арыспаев отметил, что все приехавшие в санитарно-карантинном посту заполняют в обязательном порядке анкеты, в которых указывают откуда они прибыли. Далее их передают в поликлиники по месту жительства прибывшего.

- Кроме анкет им измеряют температуру, и если она повышена, то людей помещают в специальный изолятор на пограничном посту, рассчитанный на два койко-места. Далее карета скорой помощи забирает их на полное обследование. Если они прибыли из неблагополучной страны, помещают в карантинный стационар, - отметил Мухамгали Арыспаев. - К примеру, вчера двое прибыли с температурой, после полного обследования выяснилось, что у них было переохлаждение.

Стоит отметить, что также санитарно-карантинный пост проходят и те, кто транзитом пересекает ЗКО.

Перед пограничном постом выстроилась огромная очередь из полусотни большегрузов. На границе это объяснили тем, что сейчас идет ограничение экспортных товаров, поэтому каждая фура тщательно проверяется, а это занимает немало времени.

