По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем +9 градусов, ночью +2. В Атырау осадков не ожидается, днем 11 градусов тепла, ночью +4. В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +10 градусов, ночью +6. До 5 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов.