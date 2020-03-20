Этот пост он занимал с апреля 2017 года, сообщает Tengrinews.kz.

Жандарбек Бекшин Жандарбек Бекшин занимал должность заместителя председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с апреля 2017 года. Главным государственным санитарным врачом Казахстана назначена Айжан Есмагамбетова. - Приказом министра здравоохранения Елжана Биртанова Жандарбек Бекшин освобожден от должности главного государственного санитарного врача Казахстана. Он остался на посту заместителя председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Пост главного санитарного врача заняла Есмагамбетова Айжан Серикбаевна, директор департамента Министерства здравоохранения, - сообщил официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип. С ноября 2017 года Айжан Есмагамбетова занимает пост директора Департамента политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения. Ранее работала директором Департамента стратегического развития и общественного здравоохранения, директором Департамента эпидемиологического надзора - заместителем главного госсанврача. В 2013-2014 годах была председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора - главным государственным санитарным врачом.Фото с сайта zakon.kz Айжан Есмагамбетова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.