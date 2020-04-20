В этом году священный для мусульман месяц Рамазан начинается 24 апреля и продолжится до 23 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более трех тысяч человек пришли на айт-намаз в областную мечеть Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Месяц Рамазан продлится 30 дней. Соблюдение поста является одним из пяти столпов Ислама. Постящийся воздерживается от всех видов разговения (еды, питья, курения, половой близости и др.) и стремится сохранять свой язык от сквернословия, а душу от нечистых помыслов в светлое время суток. Кроме этого, во время соблюдения поста важно своевременно принимать пищу. Каждый постящийся должен ответственно подойти к этому вопросу. Утренняя трапеза должна быть окончена до рассвета, а вечернюю - ифтар - можно совершать только после заката. Именно поэтому в городах Казахстана пост начинается в разное время. Это зависит от рассвета и захода солнца. На официальном сайте ДУМК опубликовано расписание для каждого города Казахстана. Стоит отметить, что в ДУМК попросили казахстанцев воздержаться от массовой трапезы во время ифтара и от походов в мечеть для вечернего намаза. Сумма фитр-садака составляет 370 тенге на человека. Эта сумма является минимальной суммой благотворительности. Люди могут подать больше этой суммы, но не меньше. Стоит отметить, что в этом году фитр-садака можно перечислить через мобильное приложение Kaspi.kz. Ночь Ляйлятуль кадр - ночь на 20 мая. А  24 мая - первый день праздника Ораза Айт. Расписание поста Рамадан для Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.