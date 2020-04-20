Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается в Telegram-канале акимата ЗКО, из 16 граждан, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, 6 - это жители Западно-Казахстанской области, 8 - жители Туркестанской области, все работающие по вахтовому методу в Российской Федерации. Также прибывшие из г.Саратов РФ, 2 жителей Жамбылской области. Из 16 пациентов 14 прошли пешком на автопереходе c Саратовской областью РФ пост «Таскала», двое на автопереходе с Самарской областью РФ пост «Сырым», при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышения температуры не было. Согласно алгоритму, была вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП и они были госпитализированы в карантинные стационары. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 16 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Больные перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. На утро 20 апреля в ЗКО подтверждено 63 случая заражения COVID-19. Два человека выздоровели и были выписаны из больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.