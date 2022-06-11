- Учитывая важность этой улицы в жизни города, мы стараемся не доставлять неудобств нашим жителям во время строительных работ и завершить их уже в августе этого года. Сокращение срока ремонта никак не повлияет на его качество, - заверил жителей Миржан Сатканов.

- Не все дороги можно отремонтировать за год, на это нужно время. Поэтому каждый год мы будем поэтапно ремонтировать городские дороги. К примеру, в этом году в микрорайоне Сарыарка поселка Деркул будет построено 20 улиц, в следующем году еще 25, тем самым проблема с дорогами в этом микрорайоне будет закрыта полностью, - пообещал аким города.

Также в городе уже в этом году завершится ремонт нескольких улиц в мкр. Сарыарка, поселках Деркул, Зачаганск и других частях города. Сегодня, 11 июня, аким Уральска Миржан Сатканов встретился с жителями микрорайона Строитель. В ходе встречи были обсуждены наиболее актуальные проблемы города. На сегодняшний день идёт ремонт проспекта Абулхаир хана, который должен был продлиться полгода.К слову, в городе 615 км дорог, половина из которых требует ремонта, на 155 км из них никогда не было асфальта.По его словам, в настоящее время в поселке Зачаганск ремонтируются дороги на улицах 25-я Чапаевская дивизия, Мусагалиева и Даукара батыр, общей протяженностью 2 км. Также в этом году начнется реконструкция улиц Литейная, Гаврилова, Первомайская в поселке Деркул. Планируется реконструкция улицы Мусина (от улицы Г.Курмангалиева до улицы Ашхабад), улицы Малина (от улицы Самал до улицы Тауелсиздик), улицы Хаджимукан (от улицы Яблоневой до улицы Тауелсиздик), улиц Молдавская и Аральская. Запланирован капитальный ремонт дорог на улице У. Громовой, Полевой, Казталовской (от улицы Матросова до железнодорожного переезда). Общая стоимость проектов составляет около одного миллиарда тенге.