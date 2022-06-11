По данным РГП "Казгидромет", 12 июня в ЗКО ожидается гроза, дождь, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +14. Дождь и гроза ожидаются и в Атырау. Днем синоптики прогнозируют до 32 градусов тепла, ночью +17 градусов. До 24 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. Днем здесь прогнозируется дождь с грозой. Ясная погода без осадков ждет 12 июня жителей Актау. Температура воздуха здесь прогреется до 32 градусов днем, ночью ожидается до 22 градусов тепла. Дождь, гроза и сильны ветер ожидаются в Алматы. Днем +29 градусов, ночью +22.