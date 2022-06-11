- В пригороде также активно ведется эта работа. С 15 мая текущего года посредством электронного конкурса определен подрядчик, занимающийся отловом собак. Заключен договор с ТОО «Инмаркет», - отметили в акимате.

-После отлова их отводят в специальные места. Есть договор с ветеринарной клиникой, проводящий кастрацию и стерилизацию. Состояние животных должны определять кинолог и ветеринар. Они следят за состоянием собаки и оставляют ее там, если она опасна. А неопасных собак выпускают в прежнюю среду обитания, - сказал начальник коммунального казенного предприятия «Атырауская городская ветеринарная станция» Сатыбалды Оразгалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акимата Атырау, с принятием Закона «Об ответственном обращении с животными», охота и уничтожение бездомных собак приостановлены, поэтому в городе организован отлов, в связи с увеличением количества собак.Сотрудники предприятия отлавливают и содержат животных, а также чипируют, стерилизуют и вакцинируют их.Заявку для отлова собак горожане могут оставить по номеру 109. В акимате Атырау также попросили жителей «взять на себя ответственность и заботу своих питомцев».