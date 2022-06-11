- Задержанный в основном похищал золотые изделия и деньги, проникая в жилище путём отжима пластиковых окон. В марте в районе Птицефабрики похищены ноутбук, золотые изделия и 300 000 тенге. Вторая кража произошла в конце апреля - похищены золотые изделия, в том числе кольцо с рубином, 50 тысяч тенге и 50 рублей. Третью кражу задержанный совершил 20 мая по улице Надежды, там похищены золотые изделия, потерпевший заявил сумму ущерба в 330 000 тенге. Четвёртую кражу он совершил 25 мая, также по улице Надежды, путем отжатия пластикового окна, проник в дом и похитил 200 000 тенге и золотые изделия, - пояснили в ведомстве.

В департаменте полиции ЗКО проинформировали, что 33-летний задержанный был ранее судим за аналогичное преступление. Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Сейчас он содержится в ИВС.