Соответствующие Указы подписал президент Токаев, передает портал «Мой ГОРОД». Назначены акимы трех новых областей Казахстана Фото с сайта 24.kz Касым-Жомарт Токаев подписал Указы о назначении акимов трёх новых областей – Абай, Ұлытау и Жетісу, сообщает Акорда. Так, акимом Улытауской области назначен экс-руководитель Научно-методического центра «Архив-2025» Берік Әбдіғалиұлы. Акимом Абайской области Указом президента назначен Нурлан Уранхаев, который до сегодняшнего дня был руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан. Депутат Сената Парламента Бейбит Исабаев возглавил Жетысускую область. Необходимо отметить, что сменился и глава Алматинской области. Так, акимом назначен Марат Султангазиев. Он пришел вместо Каната Бозумбаева, который был «освобожден от должности акима Алматинской области в связи с переходом на другую работу». В ходе своего послания народу Казахстана президент объявил о создании Абайской области (центром будет город Семей) и Улытауской области с административным центром в Жезказгане. Также было предложено разделить Алматинскую область на две части - Жетысуская и Алматинская. Центром Алматинской области стал Капчагай. Центр Жетысускоой области будет расположен в Талдыкоргане.  