МОН разделили на два разных ведомства, передает портал «Мой ГОРОД». Министерства образования и науки больше нет Асхат Айтмагамбетов. Фото с сайта inform.kz Сегодня, 11 июня, президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о реорганизации министерства образования и науки Казахстана. МОН разделили на два отдельных ведомства – министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, сообщается на сайте Акорды. Министерству просвещения передали функции и полномочия в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. А высшее и послевузовское образование, языковая политика, наука, обеспечение качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизация высшего и послевузовского образования будет в ведении министерства науки и высшего образования РК. Указом президента, министерство просвещения возглавил Асхат Айтмагамбетов (в течение трех лет был министром образования и науки РК), а Нурбек Саясат назначен главой министерства науки и высшего образования. Кстати, его последняя должность – депутат мажилиса Парламента РК.  