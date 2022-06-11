- Мы предлагаем улучшить систему распределения ГСМ, убрать непродуктивных посредников. Это те, кто не принимает участие в переработке, транспортировке нефти, не имеет у себя на балансе АЗС. Они участвуют в цепочке ценообразования, но не участвуют в отрасти, на балансе не имеют объектов. Это даст возможность люфта по цене, - сказал глава ведомства.

- 95, 96, 98 бензин – это премиальный бензин, его потребление небольшое. И это люди, которые готовы платить, и цены более реальны рыночным. Государство и правительство будет регулировать необоснованное повышение, на 95 бензин значительного роста не будет, - считает Болат Акчулаков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр энергетики Болат Акчулаков во время брифинга в РСК Алматы сообщил, что сейчас ГСМ ниже себестоимости не продаётся. Однако необходимо решить вопрос с маржинальностью рынка.Министр напомнил, что цены на бензин регулируются. Предлагается и дальше регулировать бензин марок АИ-92 и АИ-93. Их называют «народными», так как такой бензин пользуется большим спросом.Также регулировать будут дизельное топливо, так как в нём нуждаются фермеры.